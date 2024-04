Invité de l’Emission Grand Entretien de leral TV: Aliou Sané, coordonnateur du mouvement Y’EN A MARRE revient sur sa vie en prison, le nouveau gouvernement...

Aliou Sané, coordonnateur du mouvement Y’EN A MARRE et vice coordonnateur de la plateforme F24, invité de l’Emission Grand Entretien de leral TV est revenu largement sur plusieurs éléments de sa vie et sur différentes péripéties de l’actualité politique nationale. L’activiste a parlé de sa vie en prison, du nouveau gouvernement, des espoirs et menaces. Aliou Sané reconnaît qu’il y a dans la composition de ce gouvernement une volonté d’ouverture. Avec ce nouveau gouvernement, il constate qu’il y a une rupture, mais, il aurait aimé y voir beaucoup plus de femmes.

