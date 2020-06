Invité de l’émission "12 mn Chrono" de Leral Tv : Cheikh Yerim Seck entre positions inattendues et révélations croustillantes… Sur les dossiers chauds du moment, allant du littoral au déconfinement assimilé à une reculade étatique, sans oublier l’actualité brûlante impliquant le FBI américain, l'Etat du Sénégal et une puissante famille libano syrienne, Cheikh Yerim Seck, invité de l’ émission "12 minutes Chono "de Leral TV, n’y est pas allé par quatre chemins. Entre positions inattendues et croustillantes révélations, le boss de Yérimpost surprendra toujours son monde…

Sur le problème foncier, le littoral plus particulièrement, le journaliste et analyste Cheikh Yerim rappelle que le foncier est souvent base de conflits et de tragédies à travers le monde, en atteste le problème israélo-palestinien qui dure depuis plusieurs décennies. Mais, il se veut clair, « cela ne veut dire que le littoral doit être inhabité, c’est pourquoi il doit être aménagé ». Même s’il valide la position de Pierre Goudiaby, il invite nos gouvernants à revoir leur politique valorisant cette Corniche.



Mais, selon lui, le cas Barthélémy n’est qu’une position politique, car les politiciens, ce qu’ils dénoncent en tant qu’opposants, une fois au pouvoir, ils font pire…



Mais pis, ce qui risque d’arriver, est de voir la disparition de plusieurs villages de Rufisque tout comme Bargny : Contrer l’avancée de la mer, une menace pour l'écosystème marin, est devenu une impérieuse nécessité.



Invité à se prononcer sur le « duel » Madiambal vs Atepa, pour lui, c’est un conflit de personnalités, mais pourquoi ne pas éclairer la lanterne des Sénégalais via un face-à-face ? Propose-t-il, allant dans le sens de l'invite faite aux deux parties par Leral TV.



Mais déroutant diront certains, pour les mesures d’assouplissement en cette pandémie de Covid-19…Yérim défend les décisions de Macky Sall…Pourquoi ?



« Comme pour tous les autres pays du monde, le confinement est un danger économique, le chômage est en expansion dans des pays développés comme la France, les Etats-Unis, et ils ont opté pour le déconfinement. Le Sénégal ne peut pas échapper à cette réalité, il faut apprendre à vivre avec ce virus, d’autres malades font plus de dégâts, et économiquement, il faut s’attendre au pire d’ici deux ans… »



Très attendu sur le dossier Batiplus, Cheikh Yérim a livré des détails de l’arrestation de leur comptable, en passant par les grandes découvertes de l’enquête, dont un neveu de cette famille impliqué dans le financement du terrorisme



Un point important, selon lui est que pour les USA, la lutte contre la drogue et le terrorisme, est un enjeu majeur ! Mais le plus croustillant est que plein de bizarreries ont été notées dans cette affaire, avec des injustices fragrantes entre nantis et « populations subalternes ».



Lui, ce qui l’intéresse le plus, c’est l’argent volé à l’Etat, les délinquants au col blanc libres comme l’air, sans oublier les informations très sensibles impliquant même… des autorités sénégalaises.



