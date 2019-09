Ipres : Le DG Mamadou Sy Mbengue contre-attaque et rejette toute éventualité de démission

Le Directeur général de l’Institut de prévoyance retraite du Sénégal (IPRES), Mamadou Sy Mbengue s’est exprimé sur la situation de l’institution qu’il dirige depuis plus de 5 ans. Il a exposé la situation concernant la rupture de médicaments en passant par le retard de paiement des pensions, la fraude sur les tickets de restauration et détournement, le recrutement abusif et le parrainage du couple présidentiel.



Le DG de l’Ipres regrette dans sa conférence de presse, ce qu’il qualifie d’agissements commandés. Et, répondant à une interpellation du quotidien Libération, concernant son aménagement dans une somptueuse maison, Mamadou Sy Mbengue précise que le terrain de cette villa a été acquis en 2006, lorsqu’ il était adjoint au Gouverneur de Dakar».



« Les gens ne vous aident au Sénégal que quand ils ont pitié de vous. Quand vous avez un petit quelque chose, ils en parlent. Mais, je pense quand même que tout le monde n’a pas la même chance dans la vie. Et je pense que s’il faut parler de cette villa ou de tant d’autres choses», a-t-il dit.



Le Dg de l’IPRES, refusant de polémiquer, estime que toutes ces accusations ne sont pas importantes. Mais, il reste d’avis qu’il ne pense même pas démissionner de son poste. Il pense que le souhait du PCA de l’Ipres, Racine est de ne plus le voir à la tête de cette institution.



