Iseg : Le PDG Mamadou Diop à couteaux tirés avec ses travailleurs !

Le Président Directeur général de l’Institut Supérieur d’Entrepreneurship et de Gestion (ISEG), Mamadou Diop, est à couteaux tirés avec ses travailleurs. Regroupés autour d’un collectif, les employés de l’Iseg et de la section Sports réclament un peu plus de 30 millions Fcfa d’arriérés de salaire au président Directeur Général, Mamadou Diop. Ils courent derrière 8 à 15 mois de salaires.



D’ailleurs, ils vont briser le silence aujourd’hui à l’occasion d’un point de presse. En sus, ces travailleurs de l’administration et de la section Sports dénoncent l’absence de contrat de travail après 4 ans ou plus de service à l’ISEG. Le collectif sera accompagné lors du point de presse par des organismes de défense des droits de l’Homme.

L'As

