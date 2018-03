Israël se réjouit du nouveau pas de géant dans ses relations diplomatiques avec le Sénégal

« L’Etat d’Israel est heureux d’accueillir sur son sol le Ministre des Affaires Etrangères du Sénégal, Monsieur Sidiki KABA du 27 au 29 mars 2018 à Jerusalem, Israel.



Cette visite historique intervient 47 ans après celle du Président Senghor en Israel en 1971.



Me Sidiki Kaba et sa délégation ont été reçu par le Ministre de la Défense, Avigdor Liberman en raison de l’indisponibilité du Premier Ministre, Benjamin Netanyahu.



Le Pm Netanyahu a été contraint d'annuler sa réunion avec le Ministre Sidiki Kaba, pour des raisons médicales. Son médecin lui a recommandé un repos.



Me Kaba était au centre Yad Vashem, l’institut national pour la mémoire de Shoah, à la Mosquée Al Aqsa et au mur des Lamentations.



Le ministre sénégalais des Affaires étrangères et sa délégation ont eu des réunions de travail avec des entreprises israéliennes actives au Sénégal dans le domaine de l’agriculture.



Israel se réjouit de ce nouveau pas de géant dans ses relations diplomatiques avec le Sénégal.



Pour rappel, en juin 2017, les deux chefs d’Etats, Netanyahu et Sall s’étaient entretenus en marge du 51e Sommet de la Cedeao à Monrovia. »