Italie : Encore 5 Sénégalais arrêtés pour trafic de drogue Les arrestations de Sénégalais en Italie pour trafic de drogue, sont devenues monnaie courante. "Vox Populi" rapporte dans sa livraison du jour, que cinq Sénégalais ont été arrêtés, entre Milan et Turin, pour le même délit.

Rédigé par leral.net le Lundi 20 Mai 2019 à 09:39 | | 0 commentaire(s)|

Les arrestations ont eu lieu vendredi dernier à la Place Donatori di Sangue. Deux autres Sénégalais ont aussi été interpellés à Parco del Valenino/San Salvario. Un autre compatriote de 21 ans est également tombé le même jour à Lungo Dora Agrigento.



L’homme a tenté de se jeter dans la rivière pour échapper aux policiers. 200 doses de cocaïne et d’héroïne ont été retrouvées sur lui. Une perquisition effectuée à son domicile a permis de découvrir un demi-kilo de cocaïne et d’héroïne dans une cafetière.

