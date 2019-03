Italie : L’accueil hostile réservé à Ousseynou Sy à la prison de San Vittore En prison depuis mercredi, Ousseynou Sy a eu droit à un accueil mémorable des détenus de San Vittore.

La première nuit d’Ousseynou Sy en prison à San Vittore s’est terminée comme prévue : avec la révolte des autres prisonniers.



Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Mars 2019 à 17:00 | | 0 commentaire(s)|

Le Corriere della Sera rapporte un « jet incessant d’œufs et d’oranges contre la porte de sa cellule. Sans s’arrêter et sans lui permettre de dormir.

« Assez d’Africains en Europe, je voulais juste … », entre autres propos de délinquants sexuels repentants, des criminels sur femmes et mineurs, qui risquent de le lyncher en prison.

La direction de San Vittore a alors décidé de déplacer le chauffeur italien d’origine sénégalaise qui a mis le feu au bus qu’il conduisait sur le Paullese, avec 51 élèves à bord.



