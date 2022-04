Italie: Les Sénégalais se mobilisent pour réclamer justice pour Pape Demba Wagne

Les images de policiers italiens s’acharnant sur notre compatriote Pape Demba Wagne, ont fait le tour de la toile. Elles ont choqué toute une communauté sénégalaise, qui a battu le rappel des troupes pour dénoncer une telle forfaiture de policiers italiens sur un migrant originaire de notre pays.



Le 5 avril dernier, Pape Demba Wagne, résidant à Florence en Italie, commerçant de bracelets a été sauvagement ligoté et malmené par des policiers italiens de cette ville. Ses cris au secours en plein Ramadan, alors qu’il étouffait, ont indigné ses compatriotes et ont fait un tollé sur la toile. La scène a révulsé des passants qui ont cherché à le tirer d’une situation désastreuse, qui risquait de se terminer dramatiquement pour le jeune vendeur sénégalais. Menotté, il est conduit dans un état piteux au commissariat avant d’être libéré vers 20h.



Arrivé chez lui, il informe sa famille de la situation. C’est seulement lorsque la vidéo de son arrestation musclée a fait le tour de la toile, que sa famille et ses compatriotes sénégalais et africains ont su le calvaire qu’il avait vécu ce jour-là. L’identité de la victime n’était pas connue, c’est par la suite que l’une de ses sœurs au Sénégal a contacté les représentants des Sénégalais à Toscane, pour les informer et leur demander d’aider à identifier les auteurs. C’est alors que Pape Demba Wagne a été acheminé à l’hôpital pour être examiné. Les médecins lui ont prescrit des médicaments pour calmer ses douleurs au dos et au cou.



L’ambassadeur du Sénégal en Italie, Dr. Pape Abdoulaye Seck, instruit par le président de la République de se rendre immédiatement en Florence, a haussé le ton au cours d’une réunion tenue avec le maire et le préfet de Toscane, pour exiger de situer les responsabilités, mais surtout pour que les policiers fautifs soient sanctionnés. Il se dit que le préfet de Toscane a dégagé la responsabilité des policiers florentins dans le martyre vécu par notre compatriote Pape Demba Wagne. Ce qui va entraîner une plainte de la famille appuyée par l’ambassadeur du Sénégal en Italie auprès des autorités italiennes. Dans le même sillage, ce samedi 16 avril 2022, une manifestation de colère a été organisée par les Sénégalais de la région de Toscane, pour revendiquer justice et dénoncer ce qu’ils ont appelé “ un acte raciste dont a été victime Pape Demba Wagne ”.



Lors de la manifestation de ce samedi 16 avril 2022, le président du Collectif des Sénégalais de Pisa, dans la région Toscano, Mbaye Ndiouck a déploré le manque d’engagement des délégués qui sont plongés dans des querelles de positionnement, surtout que la plupart d’entre eux sont des responsables du Parti démocratique sénégalais (Pds). Si la manifestation de ce samedi n’a pas connu la grande mobilisation escomptée, c’est surtout dû au fait qu’il n’y a pas eu beaucoup de communication autour de l’événement. Ce, alors que rien que la région de Toscane polarise près de 17 associations de ressortissants sénégalais.



Le président Mbaye Ndiouck pointe un doigt accusateur en direction du président Mamadou Sall, qui aurait cherché à saboter la manifestation en voulant que deux personnes seulement y prennent la parole, notamment l’imam qui est un arabe et lui-même le président Sall. Mme Fatou Faye Mar de la communauté sénégalaise de Pisa, a remercié nos compatriotes qui se sont déplacés de tous les coins d’Italie.



Seulement, elle a déploré le manque d’engagement surtout des femmes. “ Nous avons beaucoup d’associations sénégalaises en Italie, mais c’est très rare de voir deux à trois femmes qui s’activent pleinement dans les associations. Nous sommes les mamans, ce sont nos enfants qui subissent la maltraitance des policiers italiens. Que les femmes sénégalaises d’Italie s’engagent dans les associations parce qu’elles sont les sœurs, les mamans de nos fils qui continuent à subir toutes sortes d’exactions de la part des policiers italiens. Cela est aussi valable pour les hommes ”, a indiqué Mme Fatou Faye Mar.



Elle a clairement indiqué que ce qui s’est passé avec Pape Demba Wagne ne doit plus se renouveler. “ Nous avons vécu des cas similaires dans le passé. Cela ne doit plus se refaire, seulement c’est grâce à notre mobilisation que nous pouvons arriver à ce que de pareilles attitudes de la police italienne, ne se répètent plus à l’endroit de la communauté sénégalaise d’Italie, qui a démontré sa solidarité. Mais nous devons faire plus ”, a conclu Mme Fatou Faye Mar.