Italie: Un Sénégalais de 15 ans tué par un train

D’après le site Torino.repubblica.it, c’est un garçon de 15 ans qui a été renversé et tué par un train à Turin. Jusque- là, son identité n’a pas été révélée. Son corps a été retrouvé hier en fin d’après-midi sur la voie ferrée et est resté sur les rails pendant de longues heures avant que les secours n’arrivent sur les lieux.



Malheureusement, à l’arrivée, il n’y avait plus rien à faire. Après l’identification au cours des dernières heures, il s’agit d’un garçon sénégalais de 15 ans arrivé en Italie il y a quelques mois. L’autopsie a révélé qu’il était décédé des suites de la collision d’un train en marche. Reste à déterminer quand.



