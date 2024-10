Italie : Un Sénégalais interpellé avec un faux passeport, son expulsion imminente

Un Sénégalais dont l’identité n’a pas été dévoilée, est sur le point d’être expulsé d’Italie. En attendant son renvoi, l’homme est placé en détention dans un Centre de rétention pour l’éloignement (Cpr) de Milan. D’après "Les Échos", repris par "Seneweb", le mis en cause a été arrêté vendredi dernier, alors qu’il tentait, avec un autre individu, arrêté en même temps, de s’introduire dans la chaufferie de l’église de San Zeno de Verone.



« Lors de la phase d’identification, le Sénégalais a montré un passeport apparemment authentique, délivré par les autorités sénégalaises, dont les coordonnées n’ont cependant donné aucune confirmation dans les bases de données policières », rapporte le journal. Vérification faite, poursuit la même source, les policiers relèvent que le document était faux. «i[Il s’agissait d’un passeport contrefait où se trouvait la photo du sujet contrôlé, mais [avec] des données personnelles inexistantes]i», souligne "Les Échos".



Les policiers italiens découvriront que le mis en cause est né en 1997. Qu’il a été « plusieurs fois condamné pour trafic de drogue et délits contre les biens ». Il a été mis à la disposition du service de l’immigration et, est l’objet d’un arrêté d’expulsion émis par le préfet de Trévise, informe le journal.