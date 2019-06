Italie: Un Sénégalais ivre agresse et blesse deux policiers

Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Juin 2019 à 07:56 | | 0 commentaire(s)|

Un Sénégalais de 33 ans répondant au nom de Cheikh Talibouya Diba, a été arrêté pour avoir agressé deux policiers italiens. Les faits se sont passés le week-end dernier dans un poste de police, informe le journal Les Echos, précisant que notre compatriote était ivre au moment des faits.



Le Sénégalais s’était attaqué au propriétaire d’un bar où il avait ses habitudes. Alertés, deux agents de polices débarquaient sur les lieux pour le calmer. Mais Cheikh Talibouya Diba n’a rien voulu entendre et s’est même dirigé vers les deux policiers. Il a tenté de les intimider, mais les deux agents n’ont pas voulu répondre à ses provocations.



Visiblement sous l’emprise de l’alcool, il a continué a menacé les policiers qui, excédés par ses actes, l’ont finalement arrêté pour le conduire dans leurs locaux. Là encore, il s’est attaqué aux policiers dont deux s’en sortiront avec contusions, en plus d’une incapacité temporaire de travail de six jours.



Le Syndicat des policiers et le barman ont déposé une plainte contre Cheikh Diba, pour violence et résistance ayant occasionné des blessures.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos