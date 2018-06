Italie: la police arrête un homme séropositif qui a infecté plus de 200 personnes La police italienne a arrêté un chauffeur de camion âgé de 36 ans à Ancona, en Italie, pour avoir prétendument infecté plusieurs femmes du VIH.

Rédigé par leral.net le Samedi 16 Juin 2018

Un porte-parole de la police à Ancône a déclaré que l’homme du nom de Claudio Pinti, avait été arrêté deux jours plus tôt en Italie. La police croit que l’homme a voyagé autour de l’Italie pour le travail et a intentionnellement transmis le virus mortel à plus de 200 partenaires sexuels.

Pinti, a été diagnostiqué depuis au moins 11 ans, mais n’a jamais pris de précautions ni averti ses partenaires de son état.



La police d’Ancône s’est exprimée dans une déclaration écrite. Lorsque les policiers l’ont appréhendé, M. Pinti s’est déclaré « négationniste » sur l’existence du VIH, a indiqué la police.

Lors d’une conférence de presse mercredi, la police a déclaré que M. Pinti était un utilisateur régulier de sites de rencontres et qu’il pourrait avoir infecté plus de 200 personnes. Il a été attrapé après que l’une de ses plus récentes partenaires s’est rendue à l’hôpital après s’être sentie malade et a découvert qu’elle avait contracté le virus.

Les autorités ont exhorté les victimes potentielles à contacter la police, et dans une violation de la pratique habituelle, a publié une photo du suspect afin que les personnes puissent le reconnaître. Le porte-parole de la police a déclaré que plusieurs appels sont arrivés et sont en cours de vérification.

Felicia Essan Salut !! Je suis Felicia Essan. Retrouvez mes articles sur les actualités Showbiz, potins africains et d’ailleurs, les faits divers, confidences, les astuces beauté. Je suis une amoureuse de la lecture, de tout ce qui touche à la féminité. Je suis également grande passionnée de multimédia.

