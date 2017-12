Italie: une famille musulmane sénégalaise interprète Marie, Joseph et Jésus

Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Décembre 2017 à 13:13 | | 0 commentaire(s)|

Une famille musulmane sénégalaise dans la peau de Marie, Joseph et Jésus. Cela se passe en Italie, plus précisément à San Miniato Basso dans la province de Pise.



Pour célébrer la nativité, un couple d’immigrés sénégalais et leur enfant ont été choisis pour interpréter Joseph et Marie et Jésus, renseigne le site II Tirreno. La crèche de Noël a été organisée dans l’après-midi et a attiré une foule de croyants et curieux qui ont suivi la représentation impressionnante sur la place de l’église, où le village de Bethléem a été construit. 250 personnes ont été mises à contribution et des animaux pour camper le décor.



Le rôle de Jésus a été interprété par la fille du couple, Diarra âgée de 4 mois. «Cette initiative implique des dizaines de personnes pour son organisation et de nombreux spectateurs. C’est un événement très populaire: le choix de la famille sénégalaise répond aux valeurs souvent rappelées par le Pape François, concernant l’accueil et l’intégration des immigrés. Aujourd’hui, nous avons donné un beau témoignage de combien les communautés chrétiennes devraient être accueillantes», a expliqué l’évêque Andrea Migliavacca, présent à la manifestation de même que le maire Victtorio Gabbanini.



Pour rappel, cette famille musulmane sénégalaise réside dans cette province Pise depuis 20 ans.









Leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook