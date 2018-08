Italie : une touriste de 15 ans violée sur la plage par le Sénégalais Mohamed GueyePar Bitimrew Press le 26 août 2018 Enregistrer

Une jeune fille de 15 ans était en vacances à Venise, en Italie, avec sa famille qui est originaire de la région.



Vendredi, l’adolescente a convaincu ses parents de sortir avec 4 amis à la station balnéaire de Jesolo, situé près de Venise et connu pour ses nombreuses discothèques.



Durant sa virée nocturne, elle a été abordée par un individu qui l’a emmené sur la plage et l’a violée.



La victime a hurlé de toutes forces, alertant ainsi un vacancier qui a mis en fuite le violeur.



La jeune fille a ensuite raconté à ses parents ce qui s’était passé. Ces derniers ont immédiatement porté plainte.



Grâce au visionnage de la vidéosurveillance de la ville, un suspect a rapidement été identifié : il s’agit d’un certain Mohamed Gueye, a appris wabitimrew.net



Ce dernier, déjà très défavorablement connu des services de police, a été interpellé dans un d’hébergement à Mestre, où il avait trouvé refuge. Il a été placé en garde à vue.