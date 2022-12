J11- Ligue 1/ Après sa victoire sur Génération Foot (1-2): Diambars champion 2022 Victorieux devant Génération Foot (1-2) dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1, Diambars termine l’année en tête du championnat et devient Champion 2022 !

Diambars est le principal gagnant de cette onzième journée de Ligue 1. En effet suite à sa victoire (1-2) contre Génération ce vendredi dans le « duel des académiciens », le club de Saly est devenu le nouveau leader de l’élite du football sénégalais.



Dans une rencontre qui a tardé à s’animer, les coéquipiers de Maleye Diagne ont dû puiser dans leurs ressources pour remporter un match parti du mauvais pied. Mené au score à la 63e, Diambars va renverser le match en dix minutes grâce à des réalisations signées Maléye Diagne (72e) et Bacary Mane (80e).



D’après Wiwsport, la meilleure attaque du championnat (20 buts) s’impose 1-2 et s’adjuge le fauteuil de leader puisque dans le même temps, le Casa Sports a été tenu en échec et Guédiawaye FC battu. Diambars est donc officiellement champion 2022 !





