JEU CONCOURS LONASE.BET CAN 2023 : LES DEUX PREMIERS GAGNANTS CONNUS !

Comme promis lors du lancement du jeu concours de la CAN, la plateforme Lonase.bet a effectué ce 28 décembre 2023, le premier tirage au sort.



Baba Touré de Thiès et Touba Guèye de Saint-Louis, sont les deux premiers gagnants du Jeu Concours CAN Côte d’Ivoire 2023 organisé par Lonase.bet. Leurs noms ont été dévoilés suite au tirage au sort effectué à la Direction Générale de la LONASE, en présence d’un huissier de justice.



Les heureux gagnants seront ainsi en Côte d’Ivoire, avec un séjour tous frais payés par la LONASE, pour supporter les lions de la Téranga durant toute la compétition. Une cérémonie sera organisée dans les jours à venir, pour leur remettre leurs billets.



8 places sont encore à pourvoir pour les clients de Lonase.bet. Les 3 autres tirages sont prévus les 4 et 25 janvier, ainsi que le 5 février 2024.