JO Tokyo 2020: Chiara Costa du keet passe le 1er en se classant 1ère, l'escrime et le tennis de table éliminés Chiara Costa la sénégalaise du skeet, d'origine italienne, a passé le 1er tour en se classant 1ère avec un score de 25/25, tandis Ndeye Binta Diongue et Ibrahima Diaw ont été éliminés dès le premier tour, en escrime et au tennis de table.

Rédigé par leral.net le Dimanche 25 Juillet 2021 à 04:07 | | 0 commentaire(s)|

L’épéiste, première sénégalaise à entrer en lice, n’ira pas plus loin que les 16es de finale, pour ses premiers JO. L’escrimeuse, plusieurs fois championne du Sénégal, a été médaillée de bronze deux fois au niveau continental. Elle devra patienter pour satisfaire ses chances de médailles.











Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos