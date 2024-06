Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici JO de Paris 2024: Une Sénégalaise, Jeanne Boutbien, au cœur Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Juin 2024 à 22:52 | | 0 commentaire(s)| Les préparatifs des JO Paris 2024 avancent à grands pas et la délégation sénégalaise peut compter sur un ambassadeur de choix en France. Il s’agit de Jeanne Boutbien, plusieurs fois championne du Sénégal en natation. L’athlète née à Dakar, de parents français, a éclaboussé de son talent, les bassins du pays, au point qu’elle était surnommée la petite sirène franco-sénégalaise. Pour service à la nation, elle a obtenu par décret spécial du président de la République, la nationalité sénégalaise.

Comme pour montrer la tradition d’ouverture du Sénégal à tout le monde, Jeanne Boutbien a été désignée porte-drapeau de la délégation sénégalaise aux Jeux olympiques de 2020 à Tokyo. Suprême honneur pour cette Sénégalaise de cœur et...de papier, née le 8 avril 1999 à Dakar. Qui disait que l'avenir du monde c'est le métissage.



Athlète de grand talent, notre compatriote est également une tête bien faite. Elle obtient en 2018, son baccalauréat, avec 19,22 de moyenne au Lycée Jean Mermoz, avant de rejoindre son deuxième pays, pour s’inscrire à Science Po Bordeaux. Bachelor en poche, elle intègre la prestigieuse institution Science Po Paris, où elle décroche un master en Diplomatie et Affaires Internationales.



Notre compatriote monnaye actuellement ses talents au Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024. Et gardant toujours le continent près du cœur, elle est coordinatrice des relations avec l’Afrique, au sein de l’institution parisienne.



Jeanne incarne ce Sénégal qui gagne. Lirons-nous bientôt son cahier de retour au pays natal, en vue des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 ? Croisons bien les doigts, car en dépit du temps qui passe, le dynamisme de la coopération sportive entre Paris et Dakar demeure.









Cheikh Diop





