JO de Tokyo: Mamadou Diagne Ndiaye galvanise les athlètes

« Je tiens à vous dire toute ma fierté pour votre engagement et votre envie de toujours donner le meilleur de vous-mêmes, et d’être les dignes ambassadeurs du Sénégal au Japon », a recommandé le président du Cnoss, ce lundi 12 juillet 2021, lors de la cérémonie de remise du drapeau à Mbagnick Ndiaye et sa bande.



Par la même occasion, il a manifesté toute sa satisfaction à l’égard des présidents de fédération. « Je voudrais également féliciter les présidents de Fédération et tous les techniciens qui les ont régulièrement suivis et accompagnés.



Le chemin pour Tokyo a été long et jalonné d’épreuves. Mais, vous avez su tenir bon. Je sais que c’est avec le même enthousiasme, la même soif de victoire que vous allez défendre les couleurs du Sénégal ».