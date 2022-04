JOYEUSES FETES DE PAQUES AVEC LA FONDATION : Les diocèses de Ziguinchor et de Kolda, reçoivent des dons en nature et en espèces

La Fondation du Port Autonome de Dakar, dans sa mission de contribuer, aux côtés des pouvoirs publics, à l’amélioration des conditions de vie des populations sénégalaises vulnérables, de toutes obédiences, a décidé, pour sa première édition, d’accompagner les familles vulnérables de la communauté chrétienne à l’occasion de la célébration de la fête de Pâques, sous le concept « Joyeuses fêtes de Pâques avec la Fondation PAD ».



C’est dans ce cadre que le président du Conseil de Fondation PAD, Monsieur Aboubacar Sédikh Bèye, a dépêché une équipe de la Fondation PAD dans les diocèses de Ziguinchor et de Kolda, pour une remise de dons en nature (denrées alimentaires) et en espèces, afin de les aider à faire face aux sollicitations de leurs paroissiens respectifs.



Aussi, en marge de la remise des dons au niveau desdits diocèses, la délégation de la Fondation PAD, a rendu des visites de courtoisie et d’information aux Gouverneurs des régions de Kolda et de Ziguinchor, qui ont salué et loué la portée multidimensionnelle de cette initiative de la Fondation PAD.



Ensuite, la délégation s’est rendue dans les diocèses de Kolda et de Ziguinchor, où les évêques et leurs proches collaborateurs ont accueilli avec joie et magnifié ce geste de haute portée sociale de la Fondation PAD, et qui est une première, à l’endroit de la communauté chrétienne en ce temps de Carême, moments de partage et solidarité par excellence, surtout dans un contexte bouleversé par la pandémie de la Covid-19.



C’est ainsi que l’Abbé Martin Ngom, Vicaire général du Diocèse de Kolda, au nom de Monseigneur Jean Pierre Bassène et l’Abbé Fulgence Coly, Administrateur du Diocèse de Ziguinchor et par ailleurs, Directeur diocésain de la Caritas, ont unanimement exprimé toute leur satisfaction et leur gratitude à l’égard de la Fondation PAD et plus particulièrement, de son président Monsieur Aboubacar Sédikh Bèye et de son Administratrice générale, à qui ils ont assuré de leurs ferventes prières pour cette action humanitaire de charité et de solidarité, qui permettra aux bénéficiaires de fêter Pâques dans la joie, la paix et la dignité.



A leur tour, les bénéficiaires présents ont également manifesté une joie incommensurable et exprimé avec une grande émotion, leur entière satisfaction pour ces importants dons offerts par la Fondation PAD.



La Fondation PAD, agir pour le mieux-être de tous.







