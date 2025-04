Jacadémie et l’Ena mettent les jeunes à l’école de la république : replacer l'instruction civique au cœur de l'enseignement et de la formation… Replacer l'instruction civique au cœur de l'enseignement et de la formation a été un enjeu au cœur du Conseil des ministres de ce mercredi. L’éducation civique amène par la pédagogie de l'exemple, les jeunes citoyens à comprendre pourquoi les lois existent et comment elles protègent la société dans la perpétuation des règles de vivre-ensemble qu’il nous faut tous respecter.

Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Avril 2025 à 13:28 | | 0 commentaire(s)|

Le Président B. Diomaye Faye a instruit son Gouvernement de replacer l’instruction civique au cœur des curricula d'enseignement et de formation. Avec cette forte volonté politique au plus haut sommet, le Chef de l’État veut voir renforcés les fondements citoyens chez les jeunes, dans un contexte où les challenges de toute nature exigent un engagement ardent de la jeunesse.



Aussi, doit être revitalisée la vie associative dans les écoles, les daara, les quartiers et les villages et les initiatives locales qui sont les leviers primordiaux pour la mobilisation et l'édification des citoyens en devenir.



Comme par un heureux hasard, une session de formation au volontariat, à l'engagement citoyen et aux actions civiques bénévoles, est actuellement organisée, tout au long de cette semaine, par Jacadémie, structure d'impact social et d'activation de leadership, fondée par Jacqueline Fatima Bocoum, journaliste-communicante et écrivain, actrice de changement social avec un impact reconnu.



Accueillie au sein de l'ENA, cette formation de Jacadémie voit sa première cohorte 2025 de 100 auditeurs-étudiants être parrainée par le Général de Corps d'Armée Meïssa Niang, Grand Chancelier de l'Ordre National du Lion.



Les formateurs en sont de grands commis de l’État, qui ont servi aux plus hautes fonctions et sont détenteurs d'une longue expérience de la praxis citoyenne : L'Expert en Organisation Souleymane Nasser Niane (Nations-Unies, Direction de la Fonction Publique sénégalaise, ...), l'Administrateur Civil Daouda Wadd Seck (Préfectorale, Direction de Cabinet ministériel,..), l'Ambassadeur Chérif Oumar Diagne (Postes diplomatiques au Ghana, en Tunisie; Direction du Protocole aux Affaires Étrangères,...) et le Colonel (ER) de l'Armée de Terre, Formateur militaire (EMIA) et parachutiste Seyni Cissé Diop.



De beaux exemples, à travers la formation aux Ordres et Symboles de la République et de ses institutions mais aussi par le partage de leurs parcours de vie, pour l'édification morale et civique de la jeunesse.



Après la clôture prévue ce vendredi en présence du parrain, JACADEMIE poursuivra son action dans les régions notemment à Kedougou et à Bambey à l’Université Alioune Diop.

.

Le Directeur général de l’ENA, M.Mor Fall a promis pour sa part, d’intégrer ces modules sur les Ordres et Symboles de la République au programme de cette prestigieuse école d’administration.















Ousseynou Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook