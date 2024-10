Japan Motors élargit sa gamme avec GEELY : L'innovation et la technologie de pointe... Après avoir consolidé sa présence au Sénégal avec des marques emblématiques telles que Nissan, référence pour les particuliers, Foton pour les utilitaires, et plus récemment le britannique de INEOS Grenadier, Japan Motors élargit sa gamme en introduisant la marque Geely sur le marché.

Rédigé par leral.net le Lundi 7 Octobre 2024 à 18:10

« Cela nous permet de nous positionner sur des segments que les autres marques ne couvraient pas. C’est un excellent levier pour nous démarquer auprès d’une clientèle ciblée, d’autant plus que les budgets sont aujourd’hui réduits. Geely comble parfaitement ce manque », explique Ibrahima Niang, Directeur Commercial de Japan Motors. C’était lors du lancement officiel de la marque Geely, vendredi dernier, dans un hôtel de la place. Geely, un acteur novateur et en avance sur bien des marques, mise sur la technologie de pointe pour répondre aux enjeux écologiques.



« Nous avons acquis la technologie Volvo, une marque scandinave reconnue pour ses avancées en matière de protection environnementale et de sécurité technologique. Notre ambition est de démocratiser à l'avenir les véhicules hybrides ou électriques si les conditions du marché le permettent », poursuit Ibrahima Niang.



Ainsi, il ajoute : « Geely est déjà très avancée en matière de technologies. Même nos motorisations thermiques sont conçues pour être économiques, avec un taux de pollution extrêmement faible. Nous proposons des moteurs avec une consommation moyenne de 7 à 7,2 litres aux 100 km, ce qui illustre notre engagement en faveur de l’écologie. Geely se distingue également par ses nombreuses innovations et options de sécurité, offertes à des coûts abordables. Nous sommes les seuls à proposer une garantie de six ans au Sénégal. »



Jamil Zoobi, Directeur Général de Japan Motors Sénégal, souligne l’investissement massif de l’entreprise : « Japan Motors Sénégal a confiance en l'économie sénégalaise, c'est pourquoi nous avons investi 7 millions d'euros dans la construction d'un showroom moderne et introduit la marque Geely sur le marché, en plus des marques que nous représentons déjà - Nissan, Foton et Grenadier. Nous envisageons également d'ajouter d'autres marques l'année prochaine, comme les équipements de bureau Canon et la réintroduction de la marque de pneus Lassa. »



