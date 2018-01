Japon - A la découverte de Kanamara Matsuri, la fête du pénis

Tous les ans, le premier week-end du mois d'avril, a lieu la "fête du pénis de fer" dans la ville de Kawasaki, au Japon. Vous êtes à la recherche d'un voyage sortant de l'ordinaire ? Alors rendez-vous à Kawasaki, au Japon, où a lieu, chaque premier dimanche d'avril, le Kanamara Matsuri, une fête de la fertilité mettant en avant le phallus sous toutes ses formes.



L'un est en bois, l'autre en fer et l'autre est rose ! Des processions ont lieu dans les rues de la ville où les habitants portent ces immenses pénis. On les retrouve en statues, en bonbons, en bougies, sous forme de décoration ou encore sculptés dans des légumes !



Tous les phallus qui défilent le temps d'une journée sont, d'habitude, postés dans le temple de Kanayama, qui était autrefois fréquenté par des prostitués qui priaient pour éviter d'attraper des maladies. Aujourd'hui, c'est une tradition qui n'apporterait que des bienfaits: avenir radieux, mariage réussi ou de prospérité. Depuis plusieurs années, ce pèlerinage, qui réunit environ 20 000 personnes par an, permet également de récolter de l'argent dans la lutte contre le sida.









