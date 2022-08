Jaraaf Ndao, APR : "On a la majorité, mais le peuple a lancé un message à la mouvance"

Le responsable politique de l'Alliance Pour la République, Jaraaf Ndao, en marge de la conférence de presse tenue dans la foulée des tendances législatives: "On a la majorité, mais le peuple sénégalais a lancé un message à la mouvance présidentielle. Le Président Macky Sall va l'étudier et en tirer des enseignements. Cependant, il faut que l'opposition sache que les Législatives ne se gagnent pas dans les communes, mais bien dans les départements. Et sur les quarante six (46), on en a gagné trente (30) ", a déclaré Jaraaf Ndao.