Jay Z à 50 ans: Tout ce qu’il faut savoir sur la fortune du premier rappeur milliardaire

Selon le rapport de Forbes, le rappeur est devenu le premier artiste hip-hop à détenir un milliard de dollars grâce à ses affaires. Notamment dans les domaines tels que l’alcool, l’art, l’immobilier mais aussi des sociétés, comme Uber.



L’époux de Beyoncé possède aussi le service de musique Tidal. Lancé en 2015 avec un certain nombre de célébrités comme Beyoncé, Kanye West et Calvin Harris qui ont investis. Le tout estimé à 100 millions de dollars ! Sans compter Roc Nation, que Jay-Z a créé il y a plus de dix ans avec Live Nation. Le label a de nombreux talents tels que Rihanna et J. Cole, et vaudrait 75 millions de dollars. Ajoutez à cela les sons de JAY-Z et ce qu’ils génèrent !



De plus Forbes, estime que Jay Z a une collection d’art d’une valeur de 70 millions de dollars. Il aurait aussi de nombreux biens immobiliers. Car lui et Beyoncé ont acheté un manoir à 26 millions de dollars ainsi qu’un domaine à Los Angeles pour de 88 millions. Mais aussi un bien dans le quartier de Tribeca à New York, pour la somme de 6,85 millions de $.



Né en 1969, monsieur Carter a passé son enfance dans un quartier de Brooklyn à New York, et a commencé le rap quand il avait 27 ans.

Shawn Corey ne doit pas l’essentiel de sa fortune au rap, car au fil des années, il a élargi son terrain de chasse en devenant entrepreneur.



Le rappeur le plus riche a commencé dans l’illégalité en vendant de la drogue, dans sa jeunesse. A la sortie de son premier album ” Reasonable Doubt, les activités de l’époux de Béyoncé ont pris un tournant radical et il créa un label du nom de Roc-A-Fela Records. En 2008, l’homme de 50 ans crée Roc nation, une agence de sport qui sera en partenariat avec le géant de l’évènementiel Live Nation.