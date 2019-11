«Je pourrais devenir la première femme présidente du Ghana». Yvonne Nelson dévoile ses ambitions politiques

L’actrice ghanéenne a toujours reproché le fait que plusieurs dirigeants du pays n’en font pas assez pour transformer le pays, assurer son développement et permettre à la population d’avoir une vie meilleure.



Lors d’une récente interview sur Class FM, l’actrice n’a pas exclu la possibilité de devenir présidente ou ministre, d’être à la tête des affaires, de diriger les affaires de la nation.



«Je ne sais pas, je pourrais être présidente. On ne sait jamais, la première femme présidente du Ghana…Vous Savez, Dieu seul connaît. C’est lui qui me guide donc Dieu tout simplement… vous savez… il me guide donc je ne suis pas pressée», a-t-elle déclaré.