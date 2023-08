Jean-Luc Mélenchon sur la dissolution de Pastef: "Le gouvernement français ne doit pas cautionner "

La dissolution du parti politique Patriotes du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité » (PASTEF), fait réagir beaucoup de personnalités. C’est le cas de Jean-Luc Mélenchon, qui estime que c’est une insupportable escalade contre le modèle démocratique sénégalais. « Le parti de Ousmane Sonko est interdit et ses biens confisqués. Le gouvernement français ne doit pas cautionner », a posté l’ancien député européen sur son compte Twitter visité, relate "Rewmi".



Le « Patriotes du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité » (PASTEF), parti politique enregistré sous le récépissé n°17226/MINTSP/DGAT/DLP du 06 février 2015, a été officiellement dissous par le décret N° 2023-1407 du 31 juillet 2023, suite à des agissements jugés insurrectionnels.