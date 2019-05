Jean-Paul Dias : « Si Wade disparaissait... » Jean Paul Dias a invité le président Macky Sall à bien réfléchir sur le cas Karim Wade, toujours maintenu en exil à Doha.

Rédigé par leral.net le Dimanche 26 Mai 2019 à 15:42 | | 0 commentaire(s)|

« Pour le cas Karim Wade je demande au président de la République de bien réfléchir. Je souhaite que cela ne se passe pas, mais si jamais aujourd'hui Me Abdoulaye Wade disparaissait, qui va décider des obsèques et tout ? Mais c'est Macky Sall ! Il est obligé de lui faire des funérailles nationales. À ce moment-là, on va dire à Karim : 'Ne rentre pas au Sénégal' ? », s’est interrogé le leader du BCG, ce dimanche dans l’émission Objection

Pris de grosse colère, le père de Barthélémy Dias ajoute, « Il faut faire attention de ne pas trop tirer sur la corde. Karim, il est sénégalais et on doit le laisser rentrer chez lui sans discussion. Il (Macky Sall) doit laisser le gosse rentrer chez lui. C'est son jeune frère. »



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos