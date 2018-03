Jean-Pierre Senghor: «la période de soudure va s’installer plus tôt que prévu… »

Présidant, hier, l’atelier d’identification des zones à risque et des populations en sécurité alimentaire, le secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire (CNSA) a sonné l’alerte. « La période de soudure va s’installer plus tôt que prévu cette année, du fait qu’au nord, il n’a pas assez plu. Il y a beaucoup de pauses qui ont été dommageables aux cultures. On se rend compte que les cultures de décrue n’ont pu être faites, surtout à Podor », a relevé Jean-Pierre Senghor.



Le secrétaire exécutif du CNSA d’ajouter: « 30 000 ménages, 245 000 personnes risquent d’être en situation difficile. Pendant longtemps, c’était des distributions. Maintenant, nous sommes dans des solutions beaucoup plus structurelles qui permettent d’aider des familles. Il faut trouver des solution plus durables que celles qui consistent à revenir chaque année pour distribuer des vivres ».



D’après le patron du CNSA, des départements du nord comme Matam, Kanel, Podor ou Ranérou, sont à surveiller.













L’Observateur

