Jessica Thivenin et Thibault radicaux : pas de déconfinement avant un vaccin ! Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Avril 2020 à 17:25

Ils ne rigolent pas avec le Covid-19. Alors que Jessica Thivenin et Thibault Garcia ont le droit de sortir puisque le déconfinement a commencé à Dubaï, ils ont décidé de rester extrêmement prudents. Ils sont d'ailleurs prêts à rester enfermés pendant encore longtemps.



Jessica Thivenin et son mari Thibault Garcia ont toujours pris la crise du coronavirus très au sérieux. Dès le début de l'épidémie, devenue ensuite pandémie, le couple s'est confiné totalement dans sa villa à Dubaï et il n'a visiblement pas l'intention de changer cela, même si le déconfinement a lieu.



Comme l'a annoncé le papa de Maylone (6 mois) vendredi 24 avril 2020 sur Snapchat, à Dubaï la population commence à se déconfiner. "On peut sortir de 6h à 22h sans attestation et on peut sortir trois heures au centre commercial", a-t-il indiqué. Mais pas question pour les amoureux de profiter de la situation pour se promener. En dehors d'une sortie pour faire les couses et d'un petit tour chez le coiffeur pour monsieur, ils comptent rester chez eux.



"Ce seront les uniques sorties que nous allons faire. Je ne sais pas si c'est mieux d'être déconfiné que confiné car on ne sait pas trop... Le virus est toujours là...", poursuit-il. Le beau gosse et la star des Marseillais s'autoconfineront donc "jusqu'à l'apparition d'un vaccin ou que tout soit arrangé". Mais avec un vaccin qui risque de ne pas voir le jour avant plusieurs mois et une situation qui risque de ne pas s'arranger avant longtemps - de nombreux scientifiques évoquent un retour total à la normale en 2021, voire 2022 -, autant dire qu'ils vont profiter encore pendant longtemps de leur villa. Une situation qui ne semble pas stresser le couple.



"En tout cas, on aura tous vécu un truc de fou qu'on pourra raconter à nos enfant et petits-enfants. Ma grand-mère me disait : 'T'as pas connu la guerre.' Ils aimaient bien le répéter. Nous, on pourra dire qu'on a connu le coronavirus. Le point positif, c'est en tout cas que la planète va mieux", a-t-il conclu, sur une bonne note.



Jessica Thivenin et Thibault Garcia vivent comme tous les couples des moments plus ou moins tendus pendant ce confinement. Alors que les divorces ont explosé en Chine depuis l'apparition du coronavirus, les deux stars se taquinent plus qu'elles ne se disputent, même si dernièrement la jolie blonde a avoué avoir parfois envie de taper son mari !





