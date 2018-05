Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Jet Li: malade et affaibli, l’acteur est méconnaissable Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Mai 2018 à 15:40 | | 0 commentaire(s)|

L’ac­teur Jet Li, 55 ans, qui souffre de plusieurs problèmes de santé depuis des années, a été pris en photo le week-end dernier. Ses fans ont eu du mal à le recon­naître et se sont énor­mé­ment inquié­tés.

En 2013, le héros du cinéma d’ac­tion avait révélé qu’il souf­frait d’hyper­thy­roï­die depuis 2010. Ce trouble de la glande thyroïde peut causer de nombreux symp­tômes, notam­ment une perte de poids, une dimi­nu­tion de la force muscu­laire et des problèmes cardiaques. Sur les photos partagées sur la toil,e on voit l’acteur avec un homme non identifié l’aidant à visiter un temple au Tibet.



Son médecin lui aurait déconseillé de faire de l’exercice, car certains des symptômes de la maladie comprenaient une faiblesse musculaire et des troubles de sommeil.

Des années plus tard, lors d’une interview accordée à The Straits Times en 2016, Jet Li a déclaré que les reportages des médias sur sa santé étaient trop exagérés. Il a ajouté qu’il avait récupéré de l’hyperthyroïdie, et a ajouté: « Il n’y a rien à s’inquiéter de ma santé. »



Mais le South China Morning Post a rapporté samedi (19 mai) que Li avait dit l’année dernière que même s’il prenait des médicaments pour contrôler sa thyroïde, la maladie « revenait toujours ».

Lundi, Steven Chas­man, son agent, a tenu à rassu­rer les fans. Contacté par USA Today, il a assuré que son client allait bien : « Ce n’est qu’une photo et les gens en tirent des inter­pré­ta­tions, a-t-il expliqué. Si vous prenez une photo de moi sous le mauvais angle au mauvais moment de la jour­née, j’au­rais aussi l’air d’être fragile. » Selon lui, les jours de Jet Li ne sont pas en danger : « Nous appré­cions l’in­té­rêt que les gens lui portent, mais Jet va parfai­te­ment bien, a assuré Steven Chas­man. Tout va bien pour lui. Ce n’est pas une mala­die mortelle. Il est en grande forme. » La preuve : il a été annoncé au casting de l’adap­ta­tion live de Mulan, le célèbre dessin animé de Disney.

Felicia Essan



