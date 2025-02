Jeux de Hasard : Une étudiante détourne 3 millions et se fait condamner à un mois de prison

Nafi Diouf, étudiante de 25 ans à l’Université Virtuelle du Sénégal (UVS), a comparu hier devant le Tribunal des flagrants délits de Dakar pour abus de confiance. Employée depuis peu comme gérante d’un multiservice par Moussa Diop, elle est accusée d’avoir détourné 3 millions de FCFA des caisses du commerce avant de tout miser aux jeux de hasard… et de tout perdre, rapporte L’Observateur, repris par Emedia.sn.



Moussa Diop, le propriétaire du multiservice, avait recruté Nafi Diouf après une rencontre fortuite. « Un jour, on s’est croisés et elle m’a confié qu’elle était au chômage. J’ai voulu l’aider et lui ai proposé de travailler avec moi », a-t-il expliqué à la barre.



Mais quelques jours seulement après son embauche, le patron va déchanter. « Un jour, elle est arrivée à la boutique vers 12 h alors que nous ouvrons à 9 h. Elle avait un air étrange. Elle est restée cinq minutes puis est repartie sans rien dire. »



C’est plus tard que Moussa Diop découvrira l’ampleur du préjudice. Sa nouvelle employée avait soutiré 3 millions de FCFA de la caisse et les avait misés sur des paris sportifs. Malheureusement pour elle, la chance ne fut pas au rendez-vous : elle a tout perdu.



L’affaire prend une tournure encore plus dramatique lorsque la mère de la prévenue se présente en larmes au multiservice. « Elle m’a expliqué que sa fille avait de sérieux problèmes, qu’elle avait été victime d’une arnaque », relate Moussa Diop.



Face au juge, Nafi Diouf a reconnu les faits et plaidé coupable. Elle a tenté de justifier son acte en expliquant avoir été poussée par la tentation du gain rapide.



Estimant les faits avérés, le procureur a requis l’application de la loi pénale. À l’issue des débats, le tribunal a reconnu la jeune femme coupable et l’a condamnée à un mois de prison avec sursis. En outre, elle devra verser 2,1 millions de FCFA à son ancien employeur à titre de réparation.

