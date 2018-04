Jimmy Mbaye, inconsolable : "Habib Faye est parti à jamais"

Très triste nouvelle à mon réveil. Habib Faye est parti à jamais. Nous n'entendrons plus jamais ses notes mélodieuses de basse de guitare et de piano. Bob saches que tu peux partir la tête haute car tu as rempli ta mission musicale. Sache qu'au Super Étoile, nous ne t'oublierons jamais. Adieu l'artiste. Que Firdaws soit ta dernière demeure. Amine.