Job de rêve: une Américaine recrute pour «câliner» 55 chats pendant six mois sur une île paradisiaque Rédigé par La rédaction de leral.net le 17 Juin 2019 à 13:49

Attention, ce papier risque de vous faire baver, voire de vous encourager à poser votre démission… L’Américaine Joan Bowell, qui a fondé il y a sept ans avec son compagnon un refuge pour chats, baptisé God’s Little People Cat Rescue sur l’île de Syros, a lancé un recrutement. L’offre professionnelle a été postée au mois d'août 2018 sur Facebook et semble être passée inaperçue jusqu’ici.



C’était compter sans Cnews qui a repéré ce job de rêve qui consiste à prendre soin des 55 chats qui occupent le refuge situé sur cette île grecque paradisiaque. Joan Bowell et son mari ont décidé de rentrer pour six mois à New York cet automne et ne peuvent décemment pas abandonner leur cinquantaine de boules de poils. Voilà pourquoi ils cherchent une personne de confiance pour prendre soin des 55 félins en attente d’adoption… et de leur maison.



Etre « fiable », « honnête » et avoir « plus de 45 ans »



Pendant quatre heures par jour, l’heureux élu devra câliner, nourrir les chats, mais aussi nettoyer cacas et vomis, insiste Joan Bowell sur Facebook. Précision de taille : l’hébergement reste gratuit et le job est rémunéré. Enfin, pas le premier mois. Le couple propose en effet une période d’essai.



La concurrence sera rude, sachant que Joan et son mari ont déjà reçu une belle quantité de lettres de motivation. Les postulants, eux, devront avoir déjà eu une expérience professionnelle avec des chats, être « fiable », « honnête » et avoir « plus de 45 ans ». Enfin, pour faire le tri dans tous ces CV, la propriétaire du refuge a prévu de faire passer un entretien par Skype.















20minutes.fr



