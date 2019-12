Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici John Dumelo demande la légalisation de la polygamie au Ghana Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Décembre 2019 à 10:00 | | 0 commentaire(s)| John Dumelo, acteur et politicien ghanéen, a déclaré que la polygamie devrait être légalisée au Ghana, car la plupart des hommes ont des maîtresses.





L’acteur, tout en réclamant l’abrogation de la loi ghanéenne sur le mariage et l’ordonnance contre la polygamie, a expliqué que la plupart des hommes mariés ont des femmes avec lesquelles ils ont des affaires en dehors de leur mariage, qui remplissent les mêmes fonctions que leurs épouses.



Il a écrit: «En vertu du droit coutumier et du droit mahométan, Cap 129, un homme peut épouser plus d’une femme. En vertu de l’ordonnance de mariage n ° 127, un homme n’a le droit d’épouser qu’une seule femme. S’il en épouse plus d’une, il commet une bigamie. Je pense qu’il est temps que cela soit abrogé. Après tout, la plupart des hommes mariés ont des concubines et il est temps de les élever au statut de femmes parce qu’elles accomplissent les mêmes tâches que les épouses légales. “



John Dumelo a également ajouté que, dans le même esprit, la polyandrie devrait être légalisée pour que les femmes puissent épouser plus d’un homme.



Son épouse, Mme Gifty Mawunya Dumelo, a répondu à son message en écrivant: «L’égalité des droits, en effet… Babe dépêche toi de rentrer à la maison et rencontrer mon nouveau mari.”



Le message de John Dumelo a maintenant été supprimé de sa page Instagram.



Dumelo a également accordé une interview à Citi FM, basée à Accra. Au cours de l’entretien, il a déclaré qu’il n’y avait rien de mal à s’engager dans la polygamie tant que la famille disposait de suffisamment de ressources pour s’occuper de la grande famille qui résulterait d’un mariage polygame.







Selon John Dumelo, les femmes devraient également être autorisées à choisir plusieurs maris car c’est “parfait” dans les deux sens.



Il a déclaré: «Je pense qu’il n’ya rien de mal à cela. Je veux dire si nos frères et sœurs musulmans le font parfaitement, pourquoi pas les chrétiens? À condition que vous puissiez prendre soin de votre famille et de vos deux ou trois épouses, c’est bien et je veux dire, je parle à beaucoup de mes amis musulmans et ils sont d’accord, personnellement, je n’y crois pas, mais je sens que c’est bon pour le Ghana.”



“Le renversement est également parfait, faites-le dans les deux sens, faites-le aussi pour les femmes mais naturellement, les hommes sont comme ça et les femmes ne le sont pas. Vous trouverez donc moins de femmes qui le font, mais je pense que cela devrait être légalisé.”



Accueil Envoyer à un ami Partager