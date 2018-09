John Legend, devient le premier homme noir à réaliser cet exploit ''surréaliste''

Le chanteur John Legend,âgé de 39 ans est entré dans l’Histoire. Il devient le plus jeune artiste et le premier homme noir à accéder au statut très particulier d’EGOT à Hollywood. Cet acronyme désigne les personnes qui ont remporté au cours de leur carrière un Emmy (la plus haute récompense en télévision), un Grammy (musique), un Oscar (cinéma) et un Tony (théâtre).



Avant lui, Whoopi Goldberg, a eu cet honneur en 2002. Elle était la première femme noire à gagner un EGOT.

Après avoir reçu un trophée à une soirée Emmy Sunday pour son rôle en tant que producteur de la comédie musicale live Jesus Concert Superstar Live in Concert, qui a remporté le prix spécial «Variété exceptionnelle», John Legend est devenu le premier homme noir à dégoter un EGOT. Avec cela, John Legend devient le 15e artiste de l’histoire à remporter les quatre statues et le plus jeune à l’âge de 39 ans. Le chanteur, compositeur et producteur a remporté son premier Grammy en 2005, dont celui du meilleur jeune artiste. Ce qui signifie qu’il ne lui a fallu que 13 ans pour remporter un Oscar, un Tony et un Emmy, chacun étant considéré comme une réussite à part entière.

Son épouse Chrissy Teigen a célébré sa victoire avec une photo de lui aux côtés de deux autres nouveaux gagnants d’EGOT et co-producteurs de Jesus Christ Superstar, Andrew Lloyd Weber et Tim Rice.





“C’est surréaliste”, a confié John à ET Online. “Je n’aurais jamais imaginé ça lorsque j’ai débuté ma carrière. Je rêvais de vendre des disques et de gagner des Emmy, mais je n’aurais jamais cru en arriver là, gagner un Emmy et faire partie de ce groupe très rare qui a remporté quatre prix aussi importants.”















Crédit photos: Buzz Feed, insider, Trace TV