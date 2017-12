Johnny Halliday : petit hommage à celui qu’on enterre aujourd’hui

Johnny Halliday : petit hommage à celui qu’on enterre aujourd’hui. Cette photo a été prise en 1967 à Gorée. C’était le second séjour au Sénégal, du chanteur. La première fois, il avait chanté à Dakar et Kaolack, en 1964. Cette fois-ci, il avait donné deux concerts. Le premier au théâtre Sorano où il avait inauguré une nouvelle chanson « Je t’écris souvent » et le second, plus populaire, au stadium Demba Diop. Peu de temps après, en décembre 67, était annoncé le décès à 26 ans d’Otis Redding. La photo provient de la page de Raoul Van Loo. Et merci à D. Senghor pour les souvenirs.