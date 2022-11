Jonction de leurs luttes : Asas, And Gueusseum et l'Intersyndicale des Collectivités Territoriales déroulent leur cinquième plan d’actions Après une évaluation de son quatrième plan d’actions qui a duré plus de cinq tours d’horloge ce samedi 12 novembre 2022, la méga coalition And Gueusseum-Intersyndicale des agents des collectivités territoriales félicite tous les travailleurs des collectivités territoriales, de la santé et de l’action sociale pour leur parfaite mobilisation dans la radicalisation lors du mot d’ordre de grève de 96 heures des 08, 09, 10 et 11 novembre 2022 très largement suivi. D’après le communiqué reçu, en jonction de leurs luttes, ils comptent dérouler leur cinquième plan d’actions

Communiqué : Par ailleurs, la méga coalition félicite le Ministre de la santé et de l’action sociale pour avoir déployé d’immenses efforts afin trouver une issue heureuse à la crise qui secoue le secteur de la santé et des collectivités territoriales privant les populations de soins et d’actes d’Etat civil durant une période particulièrement difficile.



Cependant, devant le mutisme du ministre en charge des Collectivités territoriales qui frise le manque de considération envers les travailleurs, la méga coalition a décidé de poursuivre la lutte en déclinant un cinquième plan d’actions en attendant que le Gouvernement pose plus d’actes allant dans le sens de l’harmonisation des augmentations de salaires à tous les travailleurs sans aucune discrimination et la prise en charge correcte des foyers de tensions à Matam, Talibou Dabo et EPS de Mbour (Plymed) qui n’ont que trop duré.



Ce faisant, dans une approche stratégique, prenant en compte plusieurs éléments du contexte, la méga coalition a opté, pour ce cinquième plan d’actions, pour une modulation d’activités synergiques et complémentaires de lutte.



Cinquième plan d'action



Entités



Activités et dates



ISTCTS



Maintenir le mot d’ordre de grève générale de 96 heures dans les collectivités territoriales le mardi 15, le mercredi 16, le jeudi 17 et le vendredi 18 novembre 2022 ;



And Gueusseum



Grève de 48 heures les jeudi 17 et vendredi 18 novembre 2022 avec respect des urgences et du service minimum



Poursuite de rétention des informations sanitaires et sociales



Poursuite du boycott des supervisions, sessions de formation, réunions de coordination et réunions de staff



Méga coalition



Marche nationale le mercredi 23 novembre 2022 au niveau de toutes les capitales régionales



Action civique et citoyenne de don de sang le samedi 26 novembre 2022 au niveau de toutes les capitales régionales



Evaluation le samedi 26 novembre 2022





Fait à Dakar le 12 novembre 2022



Pour And Gueusseum Pour L’ISTCTS



Mballo Dia Thiam Sidya Ndiaye



Non A La Discrimination. Unis, Nous Vaincrons



