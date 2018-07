Jour de vérité pour Karim Wade !

La Direction des élections va publier aujourd’hui, les listes électorales issues des dernières révisions exceptionnelles. On saura si l’inscription Karim Wade a été invalidée ou pas ?



En effet, il y a quelques jours, le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye avait déclaré aux journalistes que le fils de l’ancien Président ne s’est pas encore inscrit sur les listes électorales. « Il a seulement demandé à s’inscrire sur les listes. Etre sur les listes électorales, c’est celui qui y figure ou possède sa carte d’électeur », avait-il nuancé.



Pour le Parti démocratique sénégalais (Pds), le ministre de l’intérieur a avoué les manoeuvres orchestrées au plus haut sommet de l’Etat pour invalider son candidat à la présidentielle de 2019. ‘’Il y a des menaces réelles sur la candidature de Karim Wade. Parce que le Président Macky Sall sait très bien qu’avec la participation de Karim Wade, il n’aura pas son deuxième mandat. Si Karim Wade n’est pas candidat, il n’y aura pas d’élection dans ce pays. C’est ça le principe’’, ont prévenus les responsables du parti de Me Wade.