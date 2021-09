Journal People / Tange Tandian: "On a même introduit un marabout et une fille dans ma vie, pour me détruire"

Lundi 6 Septembre 2021

L'animateur du Journal People sur Leral, Tange Tandian, est revenu sur les péripéties endurées depuis des années sans rien dire. Cette fois-ci, il a voulu rétablir la vérité, en faisant des révélations sur ses détracteurs et ses pourfendeurs,, qui ont tout fait pour nuire à sa carrière et à sa réputation. Du Sénégal aux Etats-Unis, Tange a vu des vertes et pas des mûres, mais il s'en est sorti.