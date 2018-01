Journée Internationale de la Douane à Matam : les Gabelous sensibilisent les populations

Dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la Douane, les soldats de l’économie de la zone Nord (Louga, Saint Louis et Matam) ont organisé leur manifestation ce samedi dans la onzième région du Sénégal. Cette manifestation dont le thème s’articule autour de : “Un environnement commercial sûr au service du développement économique”, a été une tribune qui a permis à la douane d’exposer sur leurs diverses actions au service de populations.

Selon le Directeur régional des Douanes du Nord, la célébration de la journée internationale de la douane a pour but d’échanger avec les populations sur les actions phares de l’année écoulée, mais également et surtout, de sensibiliser les citoyens pour les engager dans les combats de développement. C’est une occasion solennelle pour la douane d’inviter les populations à l’accompagner dans l’accomplissement de ses différentes missions au service de la communauté toute entière.

La cérémonie présidée par le Gouvernement chargé des Affaires Administratives, avec son collège chargé du Développement, s’est déroulée en présence du Directeur régional des Douanes du Nord, le Colonel Mbaye Ndiaye, du procureur de Matam, Monsieur Abdoulaye Ba, des chefs de services comme la police, la gendarmerie, mais également des chefs religieux, des chefs de village, de jeunes avec une forte mobilisation des soldats de l’économie de la zone Nord.

A la fin de la cérémonie officielle, La Douane de Matam et le centre de secours des sapeurs pompiers ont procédé à l’incinération de quelques 360 kilogrammes de chanvre indien et des produits contrefaits.



