Journée de la femme : Mme Anna Ba Dia, Présidente Directrice Générale de la SIPRES: Une bonne architecte et discrète manager Rédigé par leral.net le Dimanche 8 Mars 2020 à 00:10 | | 0 commentaire(s)| Mme Anna Ba Dia est la fondatrice et Présidente Directrice Générale de la SIPRES (Société Immobilière de la Presqu'île) au Sénégal. Elle a créé son entreprise en 1989.

La SIPRES est devenue leader de la promotion immobilière et a réussi à rester sur le marché malgré le poids des années grâce à la vision de Mme DIA.



Elle sait manager dans la discrétion ses équipes et les mettre dans de bonnes conditions. En bonne architecte, elle sait planifier les projets et donne son avis au besoin, tout en orientant ses collaborateurs.



Anna et la SIPRES ont réussi à réaliser pas mal de projets comme les cités SIPRES VDN, SIPRES Al Azar de ZAC Mbao, SIPRES cap des biches, SIPRES Mbao, Mourtada de la VDN, etc. Elle a su se mettre loin des écrans et laisser ses projets parler pour elle.



Anna est un exemple pour tous les entrepreneurs, en particulier les jeunes filles qui veulent se lancer dans les BTP, la promotion immobilière.





