Journée hommage à Serigne Sam Mbaye : Le compte-rendu de la célébration du 3 mars 2024 Retransmis en direct sur Leral Tv, il y a deux semaines, la Dahira Tarqiya Ilal Laahi Tahta Raayaty Khadimoul Rassoul a organisé sa journée annuelle de prières, pour rendre hommage à Serigne Sam Mbaye. Cette journée hommage à Serigne Same Mbaye, la 14e du genre, a eu à Saint-Louis. Retour sur les points saillants et faits dominants de cette célèbration.



Rédigé par leral.net le Lundi 18 Mars 2024 à 23:03

A titre de présentation, Serigne Sam Mbaye est un intellectuel et islamologue sénégalais, né en 1922 à Louga et mort le 14 mars 1998. Il est le fils du soufi Mame Cheikh Mbaye, il est également connu sous le nom de Ahmadou Sakhir – et le frère du marabout et homme d'affaires, Cheikh Djily Mbaye.



Serigne Sam Mbaye a contribué à faire connaître la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba et a eu à coordonner des conférences pour la communauté mouride, dont celle animée le 30 juin 1979 au siège de l’UNESCO, sur le thème : « Soufisme et orthodoxie dans l’œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké.».



C’est dans ce sillage, qu’il traduisit plusieurs panégyriques ou Khassaides en français, afin de permettre aux disciples d’avoir une meilleure compréhension du mouridisme.



Serigne Sam était également un célèbre conférencier, qui a tenu « des centaines de conférences et de sermons religieux au Sénégal et en Amérique ».



Il a traité, entre autres : L’Islam face au monde contemporain, Le message coranique, Le prophète Mahomet4, La sainteté (wilaaya) en général, Cheikh Ahmadou Bamba : un homme universel (Avec wikipédia).



Retour sur le compte-rendu de la célébration du 3 Mars 2024, moment chosi pour revenir sur les points saillants et faits dominants de cette célèbration, mais aussi de combler le vide des autres points attendus, mais survolés.



