Journée internationale de l'éducation : la Ligue Islamique Mondiale honore 10 personnalités et associations au Sénégal Le 24 janvier, la Ligue Islamique Mondiale, en collaboration avec le ministère sénégalais de l’Éducation nationale, a célébré la Journée Internationale de l'Éducation. Une occasion de souligner le rôle essentiel de l'éducation dans la promotion de sociétés résilientes et pacifiques.

Sous le thème « Par une éducation de qualité, nous construisons ensemble un avenir prometteur pour l’humanité », cette journée visait à encourager des initiatives en faveur d'une éducation inclusive, équitable et de qualité pour tous.



Selon Abdallah Khalid Otheimin, Directeur général du Bureau régional de la Ligue Islamique Mondiale : « La Ligue fait de l’éducation une priorité absolue, pierre angulaire de toutes ses actions. Nous avons voulu honorer aujourd’hui des hommes et des associations qui ont consacré leur vie à l’éducation et à la transmission du savoir. »



Lors de cette cérémonie, dix personnalités et associations engagées dans l'éducation islamique au Sénégal ont été distinguées, dont l'éminent professeur Mamadou Sangharé, ancien directeur de l’enseignement supérieur.



Khady Diop Mbodj, Secrétaire générale du ministère de l’Éducation nationale, représentant le ministre Moustapha Maba Guirassy, a exprimé sa gratitude : « Ce partenariat entre la Ligue Islamique Mondiale et notre ministère est un modèle de coopération. Votre engagement en faveur de l’éducation, notamment pour des initiatives comme l’éducation des filles dans les sociétés musulmanes, est une source d’inspiration. »



Le Sénégal, membre fondateur de la Ligue Islamique Mondiale, a toujours joué un rôle actif dans ses initiatives. Feu Cheikh Ibrahim Niass avait représenté le pays au Congrès constitutif de la Ligue, marquant le début d'une relation forte avec cette organisation.



Pour rappel, la Ligue Islamique Mondiale est dirigée par le Dr Mohamed Abdul Karim Al-Issa, ancien ministre de la Justice et conseiller du roi Salman d’Arabie Saoudite.



Cette célébration a rappelé l'importance cruciale de l’éducation, non seulement comme outil d'acquisition de connaissances, mais aussi comme levier de transformation sociale et de construction d’un avenir meilleur. Un message d'espoir et de résilience pour le Sénégal et le monde musulman.



