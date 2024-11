Journée internationale du diabète: Les ICS s’impliquent par la prévention et le dépistage A l’occasion de la Journée internationale du diabète célébrée tous les 14 novembre, les Industries Chimiques du Sénégal (ICS) ont organisé une journée de sensibilisation et de dépistage. Auparavant, du 4 au 7 novembre 2024, une campagne avait été menée dans les différentes communes de Méouane (Méouane, Darou Khoudoss, Taiba Ndiaye et Mboro).

A cette occasion, une délégation médicale s’est rendue dans les localités concernées, pour sensibiliser, puis procéder au dépistage des populations.



La campagne a débuté le lundi 4 novembre à Méouane et s’est poursuivie le mardi 5 novembre à la mairie de Darou Khoudoss, le mercredi 6 novembre à l’annexe de la mairie de Taiba Ndiaye, le jeudi 7 novembre la délégation médicale s’est rendue au foyer des jeunes de Mboro. En tout, 614 personnes ont été dépistées, dont 208 hommes et 406 femmes.



Les ICS proches des communautés et sensibles à toutes les questions qui les interpellent, avaient déjà initié des séances de remise de prothèses. Cette campagne qui s’est déroulée, entre la mi-novembre 2023 et la mi-janvier 2024, a permis de prendre conscience de l’évolution drastique du diabète au sein des communautés.



Le constat montre que cette maladie chronique n'épargne en réalité aucune couche de la population. Autant les personnes du troisième âge que les jeunes, sont particulièrement exposés. En accord avec le district sanitaire de Tivaouane qui polarise le département, les ICS ont donc initié ces journées de prévention et de dépistage gratuits.



