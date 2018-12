Journée mondiale du Sida : le Sénégal compte 43 000 personnes séropositives

IGFM – (Dakar) – Le Sénégal, à l’instar de la communauté internationale, célèbre ce 1er décembre, la Journée mondiale du Sida. Le Conseil national de lutte contre le Sida (CNLS) qui a animé une conférence de presse à la veille de cet événement, révèle que 43 000 personnes vivent avec le Sida au Sénégal.



« La prévalence est de 0,5%. Il y a 43.000 personnes qui vivent avec le Sida dont 28.000 femmes. L’épidémie est toujours féminine, on a 3 femmes vivant avec le Vih pour deux hommes. La prévalence est bien élevée chez les travailleuses de sexe et les hommes qui ont des relations avec les hommes. Cette prévalence est plus élevée dans certaines régions du Sénégal que nous appelons les régions vulnérables comme les régions du Sud et du Sud-Est », a expliqué la secrétaire exécutive du Cnls, Dr Safiatou Thiam.



Elle précise que plus de 13.000 personnes vivant avec le VIH/Sida ne connaissent pas leur statut sur les 43.000 enregistrés au Sénégal. Pour élargir l'offre de dépistage, le Cnls compte expérimenter l'auto-test.















IGFM



