Journée nationale de l’Elevage: Les populations de Dahra Djolof et de la région de Louga, remerciées

Mercredi 1 Décembre 2021

Revenant sur la journée nationale de l’Elevage célébrée le 27 novembre 2021, le président de la République adresse ses remerciements aux populations de Dahra Djolof et de la région de Louga, pour la mobilisation exceptionnelle et l’accueil chaleureux qui lui a été réservé à cette occasion.



Le président de la République félicite le Ministre de l’Elevage et des Productions animales, le Ministre du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale et l’ensemble des acteurs du secteur de l’Elevage, pour la parfaite organisation de la Journée nationale de l’Elevage, qui constitue un cadre d’échanges et de propositions, pour la consolidation de la dynamique globale du secteur, qui occupe une place importante dans le PSE.



Le Chef de l’Etat demande au Gouvernement de poursuivre la promotion des investissements publics et privés dans le secteur à travers des partenariats innovants et des financements renforcés et accessibles aux éleveurs et aux autres opérateurs dans l’Elevage.



Ousmane Wade