Journée nationale des Daaras : Des actions pour l'éducation et la valorisation des valeurs culturelles et religieuses

Jeudi 28 Novembre 2024

Promouvoir le rôle des daaras dans l'éducation et la transmission des valeurs culturelles et religieuses, tout en renforçant leur intégration dans les dynamiques de développement national, tel est l'objectif que poursuit l'État du Sénégal, à travers la tenue de la troisième édition de la Journée nationale des Daaras (JND). Plus précisément, cet événement est aussi l'occasion pour l'État, d’échanger avec les acteurs sur les problématiques liées à l’accompagnement des daaras, de partager les nouvelles orientations des autorités en faveur des daaras et de prendre des mesures adéquates, pour favoriser leur développement et leur intégration dans le système éducatif, conformément à la nouvelle vision de l'État du Sénégal, informe "LeSoleil-Digital".



Pour atteindre cet objectif, le gouvernement a mis en place plusieurs mesures phares. Il s'agit notamment de l'adoption du projet de loi portant statut du daara, de la relance du processus par une concertation nationale, ainsi que de la mise en place d'un cadre de concertation. Il est également prévu de poursuivre les consultations académiques avec les acteurs des daaras à la base, d'enrôler 1 127 daaras à accompagner et de finaliser l'allocation de 6 milliards de francs CFA destinée à plus de 12 000 daaras. En outre, il est prévu le recrutement de 50 maîtres coraniques, option daara, à travers le concours de recrutement des élèves-maîtres de l'année 2024.



Toutefois, pour parvenir à ces objectifs, il est crucial pour les autorités étatiques, au-delà de l’adoption du projet de loi portant statut du daara, de procéder à l’harmonisation des interventions en faveur des daaras et à la consolidation des acquis. Il est également nécessaire de réaliser une cartographie (étude exhaustive) des daaras, d’élargir la couverture des projets et programmes du ministère de l’Éducation nationale et de généraliser le Curriculum des Daaras Modernes (CDM). De plus, il est indispensable de poursuivre les travaux de construction et d'équipement des daaras modernes publics et de mettre à l'échelle, le projet d'appui à la modernisation des daaras, relate la même source.



Ces actions s'accompagnent de défis supplémentaires auxquels l’État doit faire face, tels que l’extension de la politique de mise en place de daaras préscolaires publics, la réalisation du WAQF Daara, ainsi que la création de collèges spéciaux pour les sortants des daaras modernes.

