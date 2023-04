Juan Branco, l'avocat contesté (Cheikh Dia) Juan Branco est un avocat français médiatique connu pour ses positions contestataires envers le système politique français. Il est l'auteur de plusieurs livres dénonçant l'oligarchie qui dirige la France. Malgré cette image d'avocat engagé, Juan Branco est controversé. En effet, il a été impliqué dans plusieurs affaires ces dernières années, notamment l'affaire du "Pornopolitique" en 2020. Il était alors l'avocat de l'artiste russe Piotr Pavlenski qui avait diffusé une sextape impliquant Benjamin Griveaux, ancien secrétaire d'État et candidat à la mairie de Paris. Juan Branco avait été accusé d'avoir "conseillé" l'artiste dans la diffusion de la vidéo. Bien qu'il ait été mis hors de cause par la justice, certains magistrats continuent de penser qu'il a joué un rôle actif dans cette affaire.



En 2021, Juan Branco a également été accusé de viol par une jeune femme rencontrée sur les réseaux sociaux. Il a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire.



Par ailleurs, sa personnalité est souvent critiquée pour son ego surdimensionné et sa tendance à embellir son parcours professionnel. En effet, il a notamment prétendu avoir été Directeur de cabinet d'Aurélie Filippetti, ancienne députée, alors qu'il n'était que collaborateur parlementaire.



Malgré sa notoriété et ses positions engagées, Juan Branco n'est pas exempt de critiques et de controverses.

