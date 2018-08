Judo - Hortense Diédhiou : « Peut-être que le Sénégal n’a plus besoin de moi »

Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Août 2018 à 15:54 | | 1 commentaire(s)|

Absente de la sélection nationale depuis près de cinq ans, la championne du Sénégal et d’Afrique donne ses raisons sur son absence avec Record.



« J’ai juste envie de dire que le Sénégal n’a pas, ou n’a plus, besoin de moi pour l’instant. Je suis dans mon coin et je prépare ma relève. Je me charge de la formation des petits pour avoir d’autres champions comme Fatou Kiné Faye Badji, Cécile Anne, Lassana Daffé et autres », dit Hortense Diédhiou.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook